В Кремле заявили, что Россия и Белоруссия находятся на продвинутом уровне интеграции

Москва, 17 октября. Россия и Белоруссия находятся на продвинутом уровне интеграции, но о сроках процесса говорить рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пока рано говорить. Это процесс, растянутый по времени. Мы и так находимся на продвинутом уровне интеграции с Беларусью — Союзное государство», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках проведения интеграции двух стран.

Пресс-секретарь российского лидера также прокомментировал заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея, который заявил, что программа интеграции Минска с Москвой не вызывает интереса у жителей республики. По словам белорусского министра, граждан больше беспокоят вопросы трудоустройства и другие социальные темы.

Песков отметил, что аналогичные вопросы интересны россиянам и гражданам других стран мира.