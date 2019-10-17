Лукашенко назвал Россию своей идеологией

Минск, 17 октября. Россия для Белоруссии — нечто большее, чем просто страна, заявил президент республики Александр Лукашенко.

На встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным в четверг глава белорусского государства заявил, что РФ для белорусов — это идеология. Об этом пишет ТАСС.

«Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия — это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, ее из меня не выбить», — сказал президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, некоторые СМИ в Москве и других граждан настораживает тот факт, что он часто общается с представителями регионов России. Белорусский президент обратил внимание на то, что в данной ситуации нет никакой конспирологии. Как он заметил, именно благодаря отношениям с регионами России Белоруссии удалось сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией.

«И только благодаря регионам нам удалось удержать наши отношения, и сегодня они на приличном уровне, не без проблем, но на приличном уровне», — объяснил Лукашенко.

Он указал на то, что руководства Белоруссии и России могут спокойно решать проблемные вопросы.

Ранее Лукашенко заявил, что республика хочет, чтобы Россия была «старшим братом» и поддерживала в трудную минуту. Он заметил, что Белоруссия и Россия — это один народ. Граждане РФ хорошо относятся к жителям республики, подчеркнул Лукашенко.