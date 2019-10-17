В Госдуме назвали «перезагрузкой в головах» похвалу России экс-президентом Польши

У многих европейских политиков возникает «перезагрузка в головах», что, в свою очередь, отражается на отношении к России, уверен зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Бывший президент Польши Лех Валенса похвалил Россию и назвал ее прекрасной страной. В ходе общения с журналистами политик отметил изменения, которые происходят в РФ.

«Россия настолько изменилась, что я не узнаю ее, но этого недостаточно на сегодня», — заявил Валенса.

Алексей Чепа отмечает, что обычно отношение Польши к России звучит по-другому, в «этом хоре можно слышать голоса в одну сторону».

«Сегодня вдруг тональность поменялась. Она меняется во всем мире. Мы видим, что потихоньку, без каких-то громких заявлений, роль России по каким-то ключевым мировым вопросам усиливается. К ней обращаются страны, все понимают, что при решении их региональных проблем присутствие России будет способствовать их решению», — заявил Чепа в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, Россия и Польша — ближайшие соседи, многие совместные вопросы завязаны на отношениях между странами, говорит парламентарий. По его словам, в Польше понимают, что многие вопросы не решаются не по вине России.

«Несмотря на то, что мы ведем последовательную политику, ситуация не улучшается, и это не по нашей вине. В связи с этим у многих политиков возникает перезагрузка в головах. Будем надеяться, что здравые позиции возобладают над старым русофобским руслом. У поляков не все потеряно, есть надежда на выздоровление», — сообщил депутат.

Также в Польше осознают, что позиция Украины по газопроводу «Северный поток — 2» не приводит к какому-либо прогрессу, замечает Чепа.

«Позиция «Нафтогаза» на переговорах с «Газпромом» вызывает вопросы и у поляков. Они понимают, что если будет холодная зима, то у них будут проблемы. Эти проблемы будут исходить из позиции Украины», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы. Тогда политолог Александр Разуваев объяснил, почему США и Польша не помешают строительству «Северного потока — 2».