Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии на предстоящих переговорах

Москва, 17 октября. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию, сложившуюся в Сирии, на предстоящих переговорах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В ООН — серьезная обеспокоенность гуманитарной ситуацией, беженцами. Президент Путин в недавнем разговоре также высказывал опасения в связи с возможными гуманитарными последствиями этой операции. Наша позиция хорошо известна. Тем не менее ситуация на северо-востоке Сирии напряженная в связи с этой операцией — это будет темой переговоров во вторник между президентами Путиным и Эрдоганом. Одновременно эти переговоры, как это всегда бывает, президенты используют для обмена мнениями по другим вопросам сотрудничества наших стран», — рассказал Песков.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 22 октября в Сочи, передает НСН. О встрече президенты договорились во время телефонной беседы, в ходе которой стороны поддержали дальнейшее политическое урегулирование в Сирии, сообщает «Царьград».

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщает Infox.ru. Операция Анкары направлена против курдских боевиков и сотрудничающих с ними членов террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Кроме того, Турция намерена создать зону безопасности возле своих рубежей и предотвратить перемещения террористов по трассе М-4.

Отметим, что курдские террористы оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с запрещенной в РФ ИГИЛ1. На деле вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды. Кроме того, курдские боевики притесняют арабов-суннитов, являющихся коренным населением захваченных террористами земель.

1 Организация запрещена на территории РФ.