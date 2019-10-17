Песков прокомментировал инцидент с американскими дипломатами в Северодвинске

Москва, 17 октября. Существует установленный режим посещения определенных территорий, положения которого должны соблюдать все. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представителя Кремля журналисты попросили прокомментировать инцидент с американскими дипломатами в Северодвинске. 14 октября военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д. С. Данн были сняты с поезда Ненокса — Северодвинск за нарушение режима пребывания на территории РФ.

«Это не вопрос Кремля. Здесь есть определенные процедуры, связанные с уведомлениями, и есть режим определенных территорий, который все должны соблюдать. И есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее в МИД РФ сообщили, что американские дипломаты согласовали поездку в Архангельск, однако каким-то образом оказались около Северодвинска. При задержании они не смогли подтвердить свое право находиться в регионе, который отнесен к территориям с регламентированным посещением для иностранцев. В поселке Ненокса находится полигон министерства обороны России.

В отношении американских дипломатов составили административный протокол. После этого их посадили на поезд, следующий в Москву. Американцам грозит наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы РФ.

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что Москва направит ноту протеста Вашингтону из-за инцидента. Также будет проведено соответствующее разбирательство. Замглавы МИД РФ добавил, что сотрудники посольства США воспользовались дипломатическим иммунитетом.