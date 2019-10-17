Путин посетит ВГИК и пообщается со студентами

Москва, 17 октября. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит Национальный центр управления обороной, а затем пообщается со студентами Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин посетит Национальный центр управления обороной. Посещение связано с учениями Северного флота. Информация будет представлена дополнительно. Вторую половину дня глава государства посвятит вопросам кино. Президент РФ посетит ВГИК по случаю столетия вуза, посмотрит, как идет учебный процесс, пообщается со студентами, и далее состоится его обстоятельная встреча с молодыми мастерами — выпускниками Института кинематографии. Давно уже не было общения президента с представителями культуры, вот сегодня оно состоится», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Также Песков прокомментировал проведение форума Россия — Африка. По словам пресс-секретаря президента РФ, 47 политиков подтвердили свое участие, но еще не на уровне глав. Кроме того, в форуме примут участие восемь африканских интеграционных объединений и организаций.