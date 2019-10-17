Лукашенко высказался о задержании россиянки Богачевой в Минске

Минск, 17 октября. Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал не нагнетать ситуацию вокруг россиянки Анны Богачевой, задержанной и затем отпущенной в Минске. Он отметил, что в Белоруссии, которая находится с Россией в Союзном государстве, защищают интересы РФ и россиян.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия вместе с Россией практически действует как на территории одной страны в подобных историях.

«Что Россия в отношении наших граждан, что мы в отношении российских граждан. Тут не может быть никаких иных вариантов, кроме как защита интересов России и граждан Российской Федерации, это все в мире знают», — подчеркнул президент Белоруссии на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

По словам главы белорусского государства, если по приезде человека в Белоруссию в компьютере его фамилия отображается красным цветом, то это означает, что он находится под чьим-то вниманием. Лукашенко пояснил, что при виде красного шрифта власти страны пытаются разобраться в причинах этого.

«Когда увидели, что [это] якобы кто-то вмешивался в американские выборы, после этого разговора нет [в отношении этого человека]», — добавил Лукашенко.

Напомним, в минувшие выходные сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали Анну Богачеву в Минске. Причиной инцидента стал ордер Интерпола, выданный по запросу США в связи с внесением россиянки в санкционный список. Богачеву обвинили во «вмешательстве» в избирательный процесс в Соединенных Штатах в 2016 году. Правоохранительные органы Белоруссии, разобравшись в абсурдных обвинениях США, отпустили девушку, и она вернулась на родину.