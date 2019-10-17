Дипломаты РФ и Ирана обсудили операцию Турции против курдских боевиков в Сирии

Тегеран, 17 октября. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Али Асгаром Хаджи ситуацию в Сирии и Йемене.

Главной темой консультации стали события на севере Сирии и антитеррористическая операция Турции против курдских боевиков. Стороны подтвердили приверженность соблюдению суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также призвали немедленно прекратить боевые действия и приступить к переговорному процессу. Также стороны обсудили ситуацию в Йемене.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы, куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

Ранее сообщалось, что турецкая армия начала массированное наступление по всем флангам на город Рас-аль-Айн на севере провинции Хасака. В наступлении задействованы: артиллерия, танки, гаубицы, беспилотники и авиация. Кроме того, в четверг утром стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) и военная полиция России вошли в освобожденный от курдов город Кобани.

1 Организация запрещена на территории РФ.