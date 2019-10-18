Сирийская армия продолжает развертывание на севере республики

Дамаск, 18 октября. Сирийская правительственная армия продолжает движение к северу от Сирии, чтобы защитить мирных жителей после начала антитеррористической операции турецкой армии «Источник мира». Накануне армейские подразделения прибыли в город Тель-Тамр в северо-западной части провинции Хасака, расположенный в 40 км от города Аль-Хасака.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Жители встретили военнослужащих на международной трассе М-4, на которой правительственные силы появились впервые с 2012 года.

Ожидается, что сирийская армия продолжит развертывание в городе Рас-эль-Айн и сирийско-турецкой границе, а затем направится на восток к городу Камышлы в Аль-Маликию, где находится сирийско-иракская граница.

Напомним, что в начале месяца президент Сирии Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на севере сирийской республики, которая получила название «Источник мира». По словам Эрдогана, цель этой операции — очистить территории сирийско-турецкой границы от боевиков, в первую очередь от вооруженных арабско-курдских формирований, в том числе так называемых «Демократических сил Сирии». После начала турецкой военной операции сирийские войска выдвинулись в северные районы для защиты мирного населения от нападок курдских боевиков.

Ранее сообщалось, что подразделения САА продолжают дислоцироваться в районе Манбидж в северо-восточной части провинции Алеппо в рамках реализации соглашения, достигнутого между сирийским правительством и курдскими радикалами.

Все больше сирийских бойцов продолжают въезжать в деревни Манбиджа, чтобы установить там свои позиции, они также вошли в некоторые деревни, находящиеся напротив районов, контролируемых вооруженными группировками, которые поддерживает Турция.