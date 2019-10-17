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Следовавший из Ташкента в Петербург самолет вынужденно сел в Казани

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Следовавший из Ташкента в Петербург самолет вынужденно сел в Казани

Казань, 17 октября. Пассажирский лайнер Boeing-767 перевозчика «Узбекские авиалинии», следовавший рейсом Ташкент — Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщил в четверг источник Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, пассажиру внезапно стало плохо на борту воздушного судна рейса Ташкент — Санкт-Петербург. Командир воздушного судна (КВС) принял решение о вынужденной посадке в казанском аэропорту.

Отмечается, что с борта самолета пассажир на машине скорой помощи был направлен в одну из местных клиник. Источник уточнил, что доставленный в больницу — 66-летний гражданин Индонезии Гурд Д.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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