Бывшим сотрудникам ФСБ смогут ограничивать выезд из России

Госдума приняла в первом чтении проект о возможности ограничивать выезд из России бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о сроках до пяти лет со дня увольнения с военной службы. Установление порядка принятия решений об ограничении выезда предлагается отнести к компетенции ФСБ.

Как пояснял ранее один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, принятие такого закона позволит в первую очередь защитить самих граждан, работавших в соответствующих структурах. В частности, исключить случаи задержания россиян во время пребывания за границей и привлечения к уголовной ответственности за сам факт прохождения службы в ФСБ в прошлом.

В беседе с корреспондентом ФАН на необходимость принятия таких мер обратил внимание и первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

«Мы, безусловно, поддерживаем [эту инициативу]. Сотрудники ФСБ — это носители государственных секретов», — заявил он.

Все чаще происходят задержания россиян за границей «по надуманным подозрениям», отметил Емельянов.

«Причем задерживают именно носителей секретов. Это и представители крупных корпораций, и бывшие сотрудники спецслужб, и просто люди, которые, по их мнению, причастны к торговле оружием, хакерству и так далее», — рассказал депутат.

Установить возможность ограничения выезда для бывших сотрудников ФСБ — это совершенно справедливая мера, уверен парламентарий.

«Мы должны обезопасить носителей наших государственных секретов, не вводить их в соблазн. Такой запрет совершенно справедлив. Если мы говорим об ограничении с точки зрения самих сотрудников — когда они устраиваются на работу в спецслужбы, должны понимать, что есть определенная ответственность. Человек сам выбирает свою судьбу, свою профессию».

Он также отметил, что необходимости дальнейшего расширения перечня граждан, в отношении которых может быть принято соответствующее решение, не видит. Кроме того, для россиян, обладающих доступом к значимой информации, ограничения уже введены.