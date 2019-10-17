На Сахалине дети жестоко избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Южно-Сахалинск, 17 октября. Ученики четвертого класса на Сахалине жестоко избили свою одноклассницу за то, что она напомнила учителю про домашнее задание.

Инцидент произошел 15 октября в одной из школ города Поронайска. Мама пострадавшей 10-летней девочки рассказала журналистам местных СМИ, что ребенка избили после уроков восемь одноклассников, а все остальные ученики просто молча наблюдали за происходящим.

Несчастную школьницу держали за руки, валяли по земле, били по голове. У нее отобрали портфель и расшвыряли его содержимое, пишет «Ридус». Один из учеников все-таки попытался заступиться за девочку, но его оттолкнули.

После того, как наказание кончилось, несколько сердобольных ребят помогли пострадавшей собрать разбросанные учебники и даже вызвали ей такси. Родители обратились в больницу, где врачи приняли решение о госпитализации ребенка. Сейчас она остается под наблюдением медиков. У нее диагностировано легкое сотрясение головного мозга.

По факту случившегося в школе провели собрание. Ситуацию обсудили три учителя, родители, ученики и сотрудники полиции (дело в том, что мама избитой девочки обратилась с заявлением в правоохранительные органы). Проверку ведет и городская прокуратура.

В минувшем июле издание Deita.ru сообщало об ужасном избиении 11-летнего мальчика в лагере под Хабаровском. По данным паблика mestopro_khb в Instagram, у ребенка тогда якобы диагностировали компрессионный перелом шестого, седьмого и восьмого позвонков, а также перелом шестого, седьмого и восьмого ребер.