РПЦ в полном составе оценит решение Элладской церкви об автокефалии Украины

Москва, 17 октября. Священный синод Русской православной церкви во время общего собрания обсудит решение Архиерейского собора Элладской церкви о признании Православной церкви Украины (ПЦУ).

РПЦ соберется в Москве и под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла обсудит важные темы, в том числе и признание Собора Элладской церкви прав патриарха предоставлять автокефалию Украины.

«Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской православной церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата», — сообщил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Напомним, что 12 октября Элладская православная церковь (ЭПЦ) признала право патриарха Константинопольского Варфоломея решать вопросы автокефалии в православном мире по своему усмотрению. Глава ЭПЦ архиепископ Иероним в своем докладе указал на рекомендательных характер признания Православной церкви Украины.

Решение ЭПЦ об автокефалии вызвали неоднозначную реакцию, в том числе и среди самой церкви. Например, митрополиты Серафим Кифирский и Антикифирский и Серафим Пирейский заявили, что архиерейский собор не принимал решения о признании ПЦУ, так как не было соответствующего голосования, и считают решение собора недействительным.

Отметим, что в Элладской православной церкви состоит 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении только 33.