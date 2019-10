Президент Филиппин упал с мотоцикла и потерял ботинок

Манила, 17 октября. Филиппинский лидер Родриго Дутерте получил небольшие травмы, когда потерял равновесие и упал во время поездки на мотоцикле на территории президентской резиденции в столице страны. Об этом в четверг сообщает местный ресурс Rappler.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие случилось на территории дворцового комплекса Малаканьянг накануне. Официальный представитель президента Сальвадор Панело заявил, что 74-летний Дутерте внезапно потерял управление над транспортным средством и упал. Как пояснил председатель группы безопасности президента Хосе Ниембра, в общей сложности произошло два несущественных инцидента — во втором Дутерте не удержался в сидении, когда парковался, в результате президент остался без одного ботинка.

WATCH: A video provided by Senator Bong Go showed that President Rodrigo Duterte rode his motorcycle in the PSG compound. | via @reyaika pic.twitter.com/5J6b7Gi3o4