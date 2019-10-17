Президент Филиппин упал с мотоцикла и потерял ботинок

Манила, 17 октября. Филиппинский лидер Родриго Дутерте получил небольшие травмы, когда потерял равновесие и упал во время поездки на мотоцикле на территории президентской резиденции в столице страны. Об этом в четверг сообщает местный ресурс Rappler.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие случилось на территории дворцового комплекса Малаканьянг накануне. Официальный представитель президента Сальвадор Панело заявил, что 74-летний Дутерте внезапно потерял управление над транспортным средством и упал. Как пояснил председатель группы безопасности президента Хосе Ниембра, в общей сложности произошло два несущественных инцидента — во втором Дутерте не удержался в сидении, когда парковался, в результате президент остался без одного ботинка.

WATCH: A video provided by Senator Bong Go showed that President Rodrigo Duterte rode his motorcycle in the PSG compound. | via @reyaika pic.twitter.com/5J6b7Gi3o4 — Rappler (@rapplerdotcom) 17 октября 2019 г.

«Президент упал с мотоцикла, когда потянулся за ботинком, в результате чего получил незначительное ранение, в частности, небольшую ссадину на руке и колене», — уточнил Панело.

В настоящее время, как утверждает Панело, лидер Филиппин находится в порядке, серьезная помощь медиков ему не понадобилась. Близкий союзник лидера государства — сенатор Бонг Го — добавил, что в настоящее время Дутерте отдыхает в своей официальной резиденции.