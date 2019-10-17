Москва, 17 октября. Известный актер и продюсер Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов, сообщила пресса.

«Нокссбанк» в прошлом году обратился в Останкинский районный суд Москвы с иском к Жигунову. Оказалось, звезда «Моей прекрасной няни» пять лет назад взял кредит, но в срок деньги не вернул, к тому же набежали пени и проценты. Теперь любимец публики должен банку порядка 38 млн рублей.

Как сообщил KP.Ru, «Нокссбанк» выиграл дело и заключил мировое соглашение об отсрочке до конца января этого года, но компания Жигунова так и не выплатила долг.

По словам источника издания, судебные приставы уже арестовали однокомнатную квартиру артиста на Мосфильмовской в Москве, однако стоимость жилья не погасила весь долг.

К слову, у актера есть еще несколько квартир, но он, как утверждают СМИ, переписал недвижимость на супругу. Оставшуюся в собственности у Жигунова единственную квартиру закон забрать не позволяет, поэтому приставы теперь выясняют, права на какие из фильмов, спродюсированных артистом, можно продать в счет долга.

Сам 56-летний актер не комментирует историю о своем, судя по по всему, плачевном финансовом состоянии.