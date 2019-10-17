Медики назвали продукты, которые помогут избавиться от похмелья

Москва, 17 октября. Российские медики объяснили, как справиться с похмельем и почему народные средства не всегда бывают полезными и эффективными.

По словам специалистов, важно не налегать на еду и кофе, так как пища на голодный желудок может негативно повлиять на состояние организма. Во-первых, она плохо усваивается, а во-вторых, есть вероятность появления тошноты. Кофе, в свою очередь, способствует еще большему обезвоживанию организма. Об этом пишет РЕН ТВ.

Также российские медики советуют не принимать новую порцию алкоголя, так как она может привести к запою. По их словам, лучше всего пить простую воду, спортивные напитки с сахаром и электролитами. Кроме того, с похмельем поможет справиться витамин B6.

Ранее сообщалось, что похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни. Такие выводы сделали австралийские ученые из Технологического университета Суинберна, проведя исследование, в котором приняли участие около 100 посетителей баров.

Напомним, в «Здоровой России» объяснили, как правильно употреблять алкоголь. Чтобы избежать алкоголизма, достаточно употреблять спиртное правильно, например, не пить залпом, пить только тогда, когда действительно хочется, не экспериментировать с неизвестными напитками.