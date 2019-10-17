Политолог рассказал об адекватном ответе России на оборонную стратегию НАТО

Россия способна ответить на любую военную угрозу любого потенциального противника. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Усиление России

Эксперты Польского института международных отношений при правительстве страны заявили, что Российская Федерация за последние годы значительно нарастила военный потенциал, сообщил RT.

Согласно докладу, усиление РФ продемонстрировали маневры «Центр-2019» и «Щит Союза». Отмечается, что Москва готова перебросить свои войска в любую точку страны, а армия оснащена необходимым для этого объемом вооружений.

Также, по мнению польских экспертов, Российская Федерация в состоянии вести военные операции как минимум в двух стратегических направлениях. Более того, они утверждают, что Россия готовится к полномасштабному вооруженному конфликту без использования ядерного оружия.

«Таким образом, наращивание Россией неядерного военного потенциала будет представлять для членов НАТО и их партнеров все большую угрозу и должно быть учтено при разработке оборонной стратегии альянса», — настаивают аналитики.

Руководство РФ уже неоднократно подчеркивало, что военные учения носят исключительно оборонительный характер. Так, в маневрах «Центр-2019» под условным противником подразумевались государства, которые способствуют распространению терроризма.

Адекватный ответ

Как отметил Андрей Иванов, Россия действительно серьезно нарастила военную мощь за последнее десятилетие. Армия оснащена современной техникой, качественно иной стала и сама военная организация, и состав Вооруженных сил. Сегодня Россия способна ответить на любую военную угрозу любого потенциального противника.

«Главное, что страна способна адекватно реагировать на любую возможную угрозу. Скажем, если НАТО подтягивает вооружения и базы к российской границе, то тут же находится адекватный ответ, который остужает головы западных вояк. Как пример можно вспомнить размещение «Искандеров» в Калининградской области. В НАТО прекрасно понимают, что Россия — это совершенно непреодолимая сила для альянса», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, вместо того, чтобы пытаться договариваться и снижать уровень напряженности, в НАТО предпочитают раскручивать военную истерию. Это, конечно, никак не способствует делу мира. Одновременно в НАТО используют российскую тему для размещения военных контрактов, обогащения отдельных компаний и лиц.

«За скобками во всех докладах западных экспертов остается самое главное обстоятельство: Россия не собирается ни на кого нападать. И вот эта двойственность видна и в нынешнем докладе польских экспертов. Там верно указывают, что Россия может отразить любую атаку. Но это, как говорится, секрет Полишенеля. А вот вывод о «российской угрозе» делается абсолютно неверный. Это Россия вынуждена реагировать на угрозы в виде продвижения инфраструктуры НАТО к ее границам. Но дело предстает так, что альянс просто вынужден участвовать в гонке вооружений, так как его на это вынудила Россия. На самом деле все обстоит с точностью наоборот: реагирует всегда Россия, не собираясь ни на кого нападать», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что о мощи российской армии пишут активно и в Китае. Но там просто анализируют опыт, делают для себя выводы, пытаются перенимать лучшие практики.

«О российском опыте пишут поэтому с большим уважением, но без какого-либо намека на то, что Китай должен противостоять России. А вот на Западе не могут избавиться от старых клише и тем самым загоняют себя в ловушку. Главная беда такой риторики в том, что она сеет в западном же обществе нервозность, мешает европейским народам сосредоточиться на внутренних проблемах, которых много», — заключил Андрей Иванов.

Ранее в ООН заявили, что обстановка в мире становится крайне опасной, а значит, риски ядерной войны растут. Причины обострения ситуации в мире заключаются в дефиците доверия между государствами, нехватке диалога, быстрого развития науки и новых технологий.