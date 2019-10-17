Путин предложил Госдуме отозвать заявление по протоколу к Женевским конвенциям

Москва, 17 октября. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об отзыве заявления, которое было сделано при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Протокол I к Женевским конвенциям, о котором идет речь, касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов. На основании статьи 90 данного протокола была учреждена международная комиссия по установлению фактов. Она создавалась с целью расследования предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права, которые произошли во время международного вооруженного конфликта. Также комиссия должна была оказывать «содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что с 1991 года комиссия фактически не выполняет своих функций, и российского представителя в ее составе нет. При этом Россия продолжает делать ежегодные взносы в бюджет комиссии.

«С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным», — говорится в пояснительной записке.

Подчеркивается, что с учетом нынешней обстановки на международной арене возрастают риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств.

Верховный Совет СССР ратифицировал Протокол I к Женевским конвенциям в августе 1989 года. При этом было сделано заявление, что СССР признает в отношении любой другой стороны соглашения, принимающей на себя такое же обязательство, компетенцию комиссии. В связи с этим в пояснительной записке отмечается, что отзыв заявления должен быть осуществлен в форме федерального закона.