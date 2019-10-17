«Победа» повторно попросила Минтранс разрешить платную регистрацию на рейсы

Москва, 17 октября. Лоукостер «Победа» повторно попросил министерство транспорта исключить из федеральных авиационных правил обязанность авиакомпании включать в тариф услугу регистрации на рейс. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

«Победа» направила повторное обращение в Минтранс с просьбой исключить из Федеральных авиационных правил (ФАП-82) обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации клиентов в аэропорту», — говорится в сообщении компании.

Впервые «Победа» попросила Минтранс отменить закон в 2018 году, тогда же авиаперевозчик ввел платную регистрацию на рейсы. Авиакомпания объяснила решение тем, что включение регистрации на рейс в тариф приведет к повышению цен на авиабилеты, в том числе для тех, кто этой услугой не пользуется. По данным «Победы», около 90% клиентов авиакомпании регистрируются на рейс онлайн.

Мосгорсуд 8 октября удовлетворил жалобу прокуратуры и потребовал от «Победы» отменить платную регистрацию в зарубежных аэропортах. В прокуратуре отметили, что плата за регистрацию составляет 25 евро и может превышать половину стоимости билета.

После решения суда «Победа» приняла решение резко (примерно на 40%) повысить стоимость билетов на внутрироссийских рейсах. Мера действует с 28 октября, когда авиакомпания начнет включать в тариф стоимость услуг регистрации в зарубежных аэропортах, которая составляет 25 евро.