Сирия, 17 октября. Состав военной операции США «Непоколебимая решимость» эвакуируется из Ракки. Жители Кобани сжигают портреты лидера РПК. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по расположениям террористов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Ракая на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли позиции в городе Кобани в Алеппо, в Идлибе ударили по расположениям радикалов из тяжелой артиллерии.

Курдские вооруженные группировки: потеряли несколько человек, взятых в плен турецкой армией под Рас-аль-Айном в Хасаке и 4 бронированных автомобиля, склады боеприпасов, в Ракке выбиты из ряда поселков к югу от Тель-Абъяда.

ВС Турции и союзные силы: объявили о ликвидации 673 террористов SDF с начала операции на востоке Сирии, взяли под свой контроль бункер и несколько складов боеприпасов под Рас-аль-Айном в Хасаке.

Международная коалиция: выводит своих военнослужащих из Ракки.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) с союзными силами заняла поселок Шуюх-Тахтани к юго-востоку от города Джераблус, как сообщает новостной портал Rojava Network. К югу от города Азаз отмечаются по-прежнему напряженность между курдскими радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецкими ополченцами. Близ деревни Мараназ, где расположены курдские опорные пункты, произошло боестолкновение сторон. Местные источники сообщили, что в поселении слышали грохот артиллерии и запуска ракетных снарядов, о чем также сообщает медиаресурс Rojava Network.

Сирийская армия разворачивает свои силы в городе Кобани (Айн-аль-Араб), который покинули радикалы SDF. Как сообщает новостное агентство Euphrates Post, местные жители срывают и жгут вывешенные курдам на улицах портреты Абдуллы Оджалана – главы террористической организации «Рабочая партия Курдистана».

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии ведут обстрел из средней и тяжелой артиллерии по позициям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в предместьях поселка Маарет-Хурма, как сообщает источник в сети Twitter Nedal Al Amari. Обстрел ведет в ответ на провокации со стороны джихадистов.

Самолеты ВКС РФ работают на юге провинции. Утром боевой вылет российской авиации был совершён в район деревни Ракая, где с воздуха были сброшены бомбы на опорные пункты радикалов, как передает новостное агентство Baladi News. Информация о потерях боевиков в живой силе пока что уточняется.

Провинция Ракка

Протурецкие силы взяли под свой контроль еще несколько поселений к югу от города Тель-Абъяд, как сообщает источник Twitter Huseyin Bozan. Утром курдских террористов удалось выбить из деревень Киндаш, Катрана, Шувейха и Аль-Дакна.

Международная коалиция, возглавляемая США, выводит свои силы из окрестностей городов Ракка и Ат-Табка, а также эвакуирует военнослужащих, которые базировались у завода Lafarge Cement. Об этом сообщил официальный представитель штаба военной операции «Непоколебимая решимость», проводимой на территориях Сирии и Ирака, полковник Майлс Кэггинс. В среду был эвакуирован персонал последней военной базы США, расположенной к западу от города Айн-Исса, о чем сообщает портал Alk Habour 21.

Провинция Хасака

Турецкие войска при поддержке ВВС приступили к штурму города Рас-аль-Айн, как сообщает медиаресурс Al Arabia. ВВС Турции нанесли удары по курдским укрепления у деревни Аль-Ахрас. В ходе боев ночью поселок заняла турецкая армия, но курдские боевики попытались перезанять его. Позднее протурецкие силы заявили о своих успехах в районах трассы М-4, где им удалось взять несколько складов боеприпасов «демократических сил». В поселке Алия турецкая армия захватила бункер SDF и взяла в плен несколько боевиков.

Согласно информации, предоставленной протурецкими источниками, курды при отступлении бросили склады с запасом ракетных снарядов и взрывчатки. Протурецкие ополченцы также захватили четыре бронированных автомобиля американского производства, как передает Telegram-канал (@nabi3_alsalam). По информации Twitter-канала (@human isa), Хавал Алави - высокопоставленный полевой командир военного крыла SDF, был ликвидирован протурецкими ополченцами во время боев в предместьях Рас-аль-Айна. Общее количество нейтрализованных в ходе операции «Источник мира» курдских террористов достигло 673-х, о чем сообщает Министерство обороны Турции.