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Сводки из Сирии

Сирия новости 17 октября 12.30: «Непоколебимая решимость» США эвакуируется из Ракки, жители Кобани сжигают портреты лидера РПК

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Сирия новости 17 октября 12.30: «Непоколебимая решимость» США эвакуируется из Ракки, жители Кобани сжигают портреты лидера РПК

Сирия, 17 октября. Состав военной операции США «Непоколебимая решимость» эвакуируется из Ракки. Жители Кобани сжигают портреты лидера РПК. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по расположениям террористов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Ракая на юге Идлиба

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли позиции в городе Кобани в Алеппо, в Идлибе ударили по расположениям радикалов из тяжелой артиллерии. 

Курдские вооруженные группировки: потеряли несколько человек, взятых в плен турецкой армией под Рас-аль-Айном в Хасаке и 4 бронированных автомобиля, склады боеприпасов, в Ракке выбиты из ряда поселков к югу от Тель-Абъяда

ВС Турции и союзные силы: объявили о ликвидации 673 террористов SDF с начала операции на востоке Сирии, взяли под свой контроль бункер и несколько складов боеприпасов под Рас-аль-Айном в Хасаке.   

Международная коалиция: выводит своих военнослужащих из Ракки

Сирия новости 17 октября 12.30: «Непоколебимая решимость» США эвакуируется из Ракки, жители Кобани сжигают портреты лидера РПК

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) с союзными силами заняла поселок Шуюх-Тахтани к юго-востоку от города Джераблус, как сообщает новостной портал Rojava Network. К югу от города Азаз отмечаются по-прежнему напряженность между курдскими радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецкими ополченцами. Близ деревни Мараназ, где расположены курдские опорные пункты, произошло боестолкновение сторон. Местные источники сообщили, что в поселении слышали грохот артиллерии и запуска ракетных снарядов, о чем также сообщает медиаресурс Rojava Network.

Сирийская армия разворачивает свои силы в городе Кобани (Айн-аль-Араб), который покинули радикалы SDF. Как сообщает новостное агентство Euphrates Post, местные жители срывают и жгут вывешенные курдам на улицах портреты Абдуллы Оджалана – главы террористической организации «Рабочая партия Курдистана». 

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии ведут обстрел из средней и тяжелой артиллерии по позициям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в предместьях поселка Маарет-Хурма, как сообщает источник в сети Twitter Nedal Al Amari. Обстрел ведет в ответ на провокации со стороны джихадистов.

Самолеты ВКС РФ работают на юге провинции. Утром боевой вылет российской авиации был совершён в район деревни Ракая, где с воздуха были сброшены бомбы на опорные пункты радикалов, как передает новостное агентство Baladi News. Информация о потерях боевиков в живой силе пока что уточняется. 

Провинция Ракка

Провинция Ракка

 

Протурецкие силы взяли под свой контроль еще несколько поселений к югу от города Тель-Абъяд, как сообщает источник Twitter Huseyin Bozan. Утром курдских террористов удалось выбить из деревень Киндаш, Катрана, Шувейха и Аль-Дакна.

Международная коалиция, возглавляемая США, выводит свои силы из окрестностей городов Ракка и Ат-Табка, а также эвакуирует военнослужащих, которые базировались у завода Lafarge Cement. Об этом сообщил официальный представитель штаба военной операции «Непоколебимая решимость», проводимой на территориях Сирии и Ирака, полковник Майлс Кэггинс. В среду был эвакуирован персонал последней военной базы США, расположенной к западу от города Айн-Исса, о чем сообщает портал Alk Habour 21.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Турецкие войска при поддержке ВВС приступили к штурму города Рас-аль-Айн, как сообщает медиаресурс Al Arabia. ВВС Турции нанесли удары по курдским укрепления у деревни Аль-Ахрас. В ходе боев ночью поселок заняла турецкая армия, но курдские боевики попытались перезанять его. Позднее протурецкие силы заявили о своих успехах в районах трассы М-4, где им удалось взять несколько складов боеприпасов «демократических сил». В поселке Алия турецкая армия захватила бункер SDF и взяла в плен несколько боевиков. 

Согласно информации, предоставленной протурецкими источниками, курды при отступлении бросили склады с запасом ракетных снарядов и взрывчатки. Протурецкие ополченцы также захватили четыре бронированных автомобиля американского производства, как передает Telegram-канал (@nabi3_alsalam). По информации Twitter-канала (@human isa), Хавал Алави - высокопоставленный полевой командир военного крыла SDF, был ликвидирован протурецкими ополченцами во время боев в предместьях Рас-аль-Айна. Общее количество нейтрализованных в ходе операции «Источник мира» курдских террористов достигло 673-х, о чем сообщает Министерство обороны Турции.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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