Москва, 17 октября. Фары перспективного УАЗ «Патриот» 2020 будут выполнены полностью на светодиодах, включая ближний и дальний свет, об этом говорится в патенте. Документ на машину за номером RU 116819 опубликован в открытой базе Роспатента.

Стали известны подробности о новом УАЗ «Патриот». Как уточнили специалисты, «Патриот» нынешнего образца имеет фары с галогенными лампами. При этом светодиодными являются только «полоски» дневных ходовых огней в нижней части.

Кроме того, модернизированный автомобиль получит новые подвески — независимую пружинную спереди и зависимую пружинную сзади. Также в линейке модели появится дизельная модификация — с 2,2-литровым турбомотором от Ford Transit.

Ранее руководитель владеющего УАЗом холдинга Sollers Вадим Швецов сообщил, что в ходе изменений 2020 года «Патриот» должен стать «Русским Прадо», имея в виду аналог TLC Prado, но по русской цене.

Ранее сообщалось, что ульяновское автомобильное предприятие готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Первый снимок машины с двумя педалями производитель разместил в Сети.

Напомним, УАЗ официально подтвердил, что «Патриот» с «автоматом» будет оснащен модернизированным 2,7-литровым мотором с производительностью 150 лошадиных сил. На данном этапе завод находится на финальной стадии подготовки к производству новинки.

Завод двигателей сможет выпускать около 10 тысяч моторов под «автомат» ежегодно. Стоимость «Патриота» начинается от 810 тысяч рублей.

В мае текущего года УАЗ показал эволюцию интерьеров автомобилей внедорожника «Патриот». Боссы отечественного концерна показали кадры салонов машины, начиная с 1993 года.