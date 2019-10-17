Макгрегор назвал своего следующего соперника

Нью-Йорк, 17 октября. Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор, выступающий под эгидой UFC, рассказал, с кем у него состоится следующий бой в декабре 2019 года.

На официальной странице UFC в Тwitter-аккаунте появилась запись поздравления с днем рождения экс-чемпиона UFC Фрэнки Эдгара. Под постом оставил комментарий ирландский боец Конор Макгрегор. Он поздравил с днем рождения коллегу по цеху.

«С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре», — написал 31-летний спортсмен.

Американский спортсмен дал согласие на бой с ирландцем Макгрегором. Он поблагодарил за поздравление будущего соперника и подтвердил, что в ближайшее время поклонники станут свидетелями их противостояния на ринге.

Макгрегор 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. После боя российский спортсмен перепрыгнул через ограждение октагона, что запрещено регламентом турнира, к фанатам, где произошла небольшая потасовка, в которой участвовали оба бойца и члены их команд.