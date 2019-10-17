Ленинградский зоопарк изменил льготы для многодетных сетей

Санкт-Петербург, 17 октября. Ленинградский зоопарк изменил правила предоставления льгот для многодетных семей. Теперь вход для данной группы льготников стал бесплатным каждый понедельник месяца.

Однако нововведение понравилось не всем родителям. Ранее многодетные семьи бесплатно пускали в зоопарк в первую субботу месяца. Теперь же родители детей стоят перед выбором: отпрашиваться в будни с работы и школы или вести отпрысков посмотреть на зверей за деньги в выходные.

Так, одна из многодетных петербурженок обратилась с жалобой на новые льготы в зоопарк к его учредителю, Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга.

«Неужели брать на работе отгул и прогуливать школу? Напрашивается вывод: людей с детьми ставят в такие условия, что вы все равно заплатите», — возмущена женщина.

Ответа жительница Петербурга так и не получила, сообщает издание «Петербургский дневник».

«У нас в субботу и воскресенье парк очень перегружен другими посетителями. И большое количество людей с детьми и колясками приводит к неприятностям как у нас, так и у них», — сообщила изданию директор зоопарка Ирина Скиба.

Новые правила свободного посещения Ленинградского зоопарка многодетными семьями начали действовать с 1 мая. Другие группы льготников, инвалиды I и II группы, участники блокады Ленинграда и прочие, могут бесплатно зайти в зверинец в любой день.