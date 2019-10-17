В СК РФ назвали причину гибели пассажиров разбившегося в «Шереметьево» самолета SSJ-100

Москва, 17 октября. Большинство пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося и загоревшегося при посадке в московском аэропорту «Шереметьево» в мае 2019 года, погибли от отравления опасными веществами при горении пластиковой обшивки салона, сообщил руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис.

По его словам, большинство пассажиров погибли не от удара, а от огня и отравления продуктами горения.

«По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», — сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Большинство людей, находящихся в салоне лайнера, не успели воспользоваться кислородными масками, так как все произошло очень быстро, сообщил Ложис. Он добавил, что многие погибли в креслах, так и не успев отстегнуться и среагировать на происходящее.

Напомним, самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, вынужден был вернуться в аэропорт «Шереметьево» из-за технических неполадок. Трагедия случилась 5 мая 2019 года. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек.