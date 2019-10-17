Федеральное агентство новостей в ходе собственного расследования по вмешательству США в российские выборы получило явные свидетельства, что спецагент ЦРУ Стивен Секстон является одним из лучших специалистов Госдепа по сокрытию следов финансовых преступлений. Скорее всего, в этом и состояла его главная задача в России — подготовить все финансовые и прочие документы ФБК к обыскам и зачистить всю теневую бухгалтерию российских «оппозиционеров».

ЦРУ и Госдеп — родные братья

Свою особо важную миссию по выполнению самых грязных делишек американских спецслужб Секстон получил еще в середине 2000-х, когда под расследование Конгресса США по подозрению в коррупции попал генеральный инспектор Госдепа Говард Кронгард.

Ничем не примечательный сотрудник юридической фирмы Freshfields Bruckhaus Deringer Говард Кронгард в начале мая 2005 года неожиданно получает приглашение от президента Буша-младшего занять должность главы Управления генерального инспектора Государственного департамента США. Однако назначение на один из самых высоких постов юриста без опыта государственного управления выглядит странным только на первый взгляд. Брат нового генерального инспектора Госдепа Алвин Кронгард последние годы занимал «скромную» должность исполнительного директора ЦРУ.

Встав на одну из руководящих позиций в Госдепе, Говард Кронгард не без участия родного брата начинает подминать под себя финансовые потоки, которыми США щедро заливают свои «карманные» режимы и правительства. Это быстро вызывает сперва подозрение, а потом и открытое недовольство со стороны других высокопоставленных сотрудников Госдепа. На него в надзорный комитет Конгресса начинают массово строчить одну за другой кляузы его непосредственные подчиненные, начиная от заместителя Кронгарда и его же советника и до помощника Кронгарда по расследованию и помощника по проверкам, причем оба написали доносы на босса вместе со своими заместителями.

После полутора десятков жалоб на вопиющие факты коррупции, воровства, взяток, подкупа, вымогательства, шантажа, угроз, контрабанды оружия, нецелевого расходования бюджета, препятствия внутренним аудитам и прочие нарушения в сентябре 2007 года Конгресс начинает собственное расследование деятельности генерального инспектора Государственного департамента США.

Афганистан под пятой американских ЧВК

С самого начала присутствия США в Афганистане страна была отдана на откуп многочисленным американским частным военным компаниям (ЧВК). Однoй из caмыx кpупныx cчитaeтcя DуnCorp — с учетом технического персонала число сотрудников ЧВК доходит до 15 000 человек. Haeмники DуnCorp имeют зaкoнную peпутaцию полных oтмopoзкoв. B Бocнии oни oкaзaлиcь зaмeшaнными в peгуляpныx paccтpeлax мecтнoгo мирного нaceлeния (кaк пoкaзaлo cлeдcтвиe, просто ради развлечения), в компании c aлбaнцaми организовывали пocтaвки малолетних дeвoчeк в сексуальное рабство в Eвpoпу. Так, еще в конце 90-х годов авиамеханик Бен Джонсон, работавший на эту ЧВК в Боснии, обвинил сотрудников корпорации в педофилии и торговле детьми. По его словам, девочки не были жителями Боснии, а похищались сотрудниками DynCorp из России и других государств.

В Афганистане эта ЧВК покровительствовала наркоторговле и, видимо, уже по старой привычке «отличалась» расстрелами безоружного мирного населения. Впоследствии всплыла история, что сотрудники DynCorp, обучавшие полицейских в Афганистане, регулярно принимали наркотики и занимались организацией детской проституции. Дело дошло до того, что летом 2005 года министерство обороны США выступило с предложением запретить сотрудникам оборонных подрядчиков заниматься торговлей людьми и организовывать бордели с детьми. Несколько ЧВК, в том числе DynCorp, не пришли к соглашению относительно окончательного текста договора, и дело окончилось ничем. Вообще, начиная с 1987 года DynCorp оказалась замешана в более чем полутысяче скандалов, связанных с наркотиками, убийствами, детской проституцией, педофилией, незаконной торговлей оружием, драгоценными камнями и работорговлей.

Помимо того, что ЧВК DynCorp проводила обучение полицейских сил Афганистана и обеспечивала услуги физической защиты для президента Хамида Карзая, она активно занималась и поставкой специального компьютерного оборудования и программного обеспечения для силовых ведомств и спецслужб США. Это направление было настолько успешным, что в первой половине 2000-х IT-услуги для ЦРУ, Комиссии США по ценным бумагам и биржам, ФБР и, разумеется, Госдепа составляли примерно половину объема бизнеса корпорации.

Так, например, стоимость одного из заключенных между DynCorp и Госдепом контрактов на поставку IТ-услуг и оборудования для нужд афганской армии составила порядка 1 млрд долларов. Неудивительно, что Кронгард не упустил возможность ухватить свой лакомый кусок на продаже тысяч единиц компьютеров и прочей спецтехники. Разумеется, по контракту все оборудование проходило как «новейшее и отвечающее всем требованиям безопасности» и по соответствующей стоимости, завышенной в десятки раз в сравнении с «гражданским» исполнением. Однако вскоре выяснилось, что часть оборудования для нужд посольства и учебного центра афганской полиции — откровенный хлам, а на 800 «сверхнадежных» ноутбуков установлено нелицензионное программное обеспечение без необходимой защиты. Это в итоге привело к массовому заражению Сети самыми зловредными вирусами и утечкам секретной информации, которая могла оказаться в руках террористов. В сентябре 2006 года Бюро международного департамента по наркотикам и правопорядку (INL) Госдепа начинает слать в Вашингтон отчаянные письма с просьбой исправить ситуацию.

Для расследования случаев «массовых вирусных эпидемий» и утечек информации помощник Кронгарда по расследованиям Джон ДеДона неоднократно пытался направить в Афганистан своего спецагента Рона Милитана с инспекцией, чтобы разобраться с проблемой на месте.

Однако Кронгард каждый раз отклонял эти запросы на поездки, мотивируя это тем, что, мол, нечего там делать вдвоем, дорого, да и вообще — всем этим должна заниматься местная служба безопасности посольства США в Кабуле.

Спецагент ЦРУ Секстон спешит на помощь коррупционерам

Вместо следователей в посольство в Кабуле срочно приезжает уже хорошо известный нам по тренингам радикалов в штабе Алексея Навального спецагент по особым поручениям Стивен Секстон и берет дело в свои опытные руки. Осенью 2006 года он уже отвечает на запросы из Вашингтона по поводу расследования против Кронгарда. И на этот раз он прибыл в Кабул как глава Бюро региональной безопасности (RSO) Госдепартамента, что наделяло его практически неограниченными полномочиями для решения самых деликатных вопросов.

О том, что это была срочная командировка, говорит тот факт, что после почти пятилетней работы в Туркменистане на своем следующем месте службы в канадском Торонто Секстона продержали меньше года.

Назначение спецагента в еще не достроенное толком здание посольства США в Кабуле происходит по понятным причинам в обстановке строгой секретности — записи об этом отсутствуют даже во «всезнающей» библиотеке Стэнфордского университета. Не была указана его фамилия и на сайте дипмиссии США.

На все запросы помощи в расследовании случившегося спецагент Секстон шлет в Вашингтон пустые отписки, смысл которых сводился к тому, что «для этой задачи нет сотрудников», что находит свое отражение в отчете Конгресса.

Однако в том, что в кабульской дипмиссии нехватка сотрудников, Секстон определенно лукавил. На самом деле в подчинении у Секстона были другие агенты Службы дипломатической безопасности Государственного департамента, команды национальных следователей, многочисленные специалисты по технической и инженерной безопасности и даже «координатор по безопасности в жилых помещениях». Он также руководил сотрудниками подразделения по идентификации и центра обслуживания клиентов, службой охраны, отрядом морской охраны, центром тактических операций, специалистами по управлению офисом и другими сотрудниками посольства — в общей сложности десятками людей.

Судьба же самих сотен ноутбуков для афганской полиции так и осталась неизвестной. А раз нет улик, то и нет расследования. Даже если бы компьютеры в конце концов и попали к следователям, вряд ли они обнаружили бы там что-то криминальное — Секстон уже тогда был профессионалом высочайшего класса, для которого вычистить любые следы не представляет никакой сложности.

В конце января 2007 года прокурор официально закрыл это дело о миллиардном жульничестве в верхушке Госдепа. Благодаря эффективной работе Секстона в Кабуле комитету конгресса не удалось получить ни одного ноутбука, а казавшееся элементарным дело развалилось на глазах именно из-за умело организованной им волокиты, отсутствия нужных кадров «на местах» и сокрытия доказательной базы.

Несмотря на то, что тяжесть обвинений, которые хотели, но так и не смогли предъявить Кронгарду, грозила как минимум пожизненным тюремным сроком, Секстон смог вывести из-под удара проворовавшегося руководителя Госдепа. В итоге вместо миллионных штрафов и заключения Кронгард тихо объявил о своей отставке в декабре 2007 года и спокойно покинул свой пост. Единственное «наказание», которое он понес, — его лишили государственной пенсии. К слову, брат Кронгарда, с подачи которого он и занял свой пост в Госдепе, к осени 2007 года уже уволился с должности исполнительного директора ЦРУ и совершенно открыто занял пост в совете директоров еще одной скандально известной ЧВК — Blackwater.

Российская оппозиция на службе у Госдепа

Напомним, Федеральное агентство новостей продолжает вести собственное расследование, которое полностью доказывает многочисленные факты вмешательства США во внутренние дела России, в частности в недавние выборы, прошедшие в сентябре 2019 года. ФАН выяснило, что в разгар массовых беспорядков в столице перед выборами в Мосгордуму глава Бюро региональной безопасности посольства США Стивен Секстон, являющийся агентом ЦРУ, неоднократно посещал офис ФБК, проводил консультации для оппозиции, помогал скрывать улики финансовых преступлений, тренировал активистов для провокаций и сопротивления полиции на незаконных митингах. Удалось выяснить и еще один примечательный факт — Госдеп прислал в Москву своего лучшего спецагента по цветным революциям еще осенью 2018 года, как раз во время проведения выборной кампании, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав субъектов федерации и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти.

По мнению бывших сотрудников отечественных спецслужб, спецагент Стивен Секстон не только специалист по цветным революциям, организации массовых беспорядков и гей-парадов в различных странах мира, но и профессионал высочайшего уровня в области сокрытия финансовых махинаций и черной бухгалтерии. Поэтому нужно четко понимать, что российским следователям противостоят мощнейшие спецслужбы США, помогающие своим агентам влияния как можно глубже запрятать «грязное бельишко» российской оппозиции.

Тем не менее, несмотря на активное противодействие зарубежных «специалистов по госпереворотам», Минюсту РФ удалось полностью доказать многочисленные факты финансирования подрывной деятельности ФБК из-за рубежа и внести 9 октября организацию в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а Следственный комитет в августе возбудил уголовное дело об отмывании в ФБК заведомо преступных денег на сумму в один миллиард рублей.