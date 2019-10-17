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Россия

Правительство РФ выделило еще 1,2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков в ДФО

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Правительство РФ выделило еще 1,2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков в ДФО

Москва, 17 октября. Правительство России выделило дополнительные 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда на меры социальной поддержки граждан, чье жилье пострадало из-за паводков на Дальнем Востоке. Соответствующее распоряжение Кабмина РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства будут выделены Амурской области (512,5 миллиона рублей), Хабаровскому краю (573,5 миллиона рублей) и Еврейской автономной области (116,2 миллиона рублей).

В начале октября президент РФ Владимир Путин после совещания о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил ввести ответственность для чиновников и организаций за несвоевременное информирование россиян о чрезвычайных ситуациях.

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Источник: официальный интернет-портал правовой информации
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