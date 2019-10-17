Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Несколько цистерн и вагонов сошли с рельсов в Кузбассе, ФАН публикует видео

44
0 Оставить комментарий

Несколько цистерн и вагонов сошли с рельсов в Кузбассе, ФАН публикует видео

Кемерово, 17 октября. Три цистерны, один полувагон и один груженный углем вагон сошли с рельсов в Кемеровской области в четверг. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео.

Несколько цистерн и вагонов сошли с рельсов в Кузбассе, ФАН публикует видео

Инцидент произошел в 10.40 (06.40 по московскому времени) в городе Тайга на 3563-м км перегона Яшкино — Тайга. Вагоны и цистерны сошли с рельсов на втором пути в 150 метрах от пассажирской платформы «Второй километр».

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, частично повреждено железнодорожное полотно. Сейчас на месте инцидента работают восстановительные бригады и поезд, задействованы 50 человек и пять единиц техники. Составы пускают по обходному пути.

Несколько цистерн и вагонов сошли с рельсов в Кузбассе, ФАН публикует видео

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров