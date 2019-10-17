Несколько цистерн и вагонов сошли с рельсов в Кузбассе, ФАН публикует видео

Кемерово, 17 октября. Три цистерны, один полувагон и один груженный углем вагон сошли с рельсов в Кемеровской области в четверг. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео.

Инцидент произошел в 10.40 (06.40 по московскому времени) в городе Тайга на 3563-м км перегона Яшкино — Тайга. Вагоны и цистерны сошли с рельсов на втором пути в 150 метрах от пассажирской платформы «Второй километр».

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, частично повреждено железнодорожное полотно. Сейчас на месте инцидента работают восстановительные бригады и поезд, задействованы 50 человек и пять единиц техники. Составы пускают по обходному пути.