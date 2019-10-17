Сирийская армия разворачивает позиции в Манбидже после ухода курдских радикалов

Дамаск, 17 октября. Подразделения САА продолжают дислоцироваться в районе Манбидж в северо-восточной части провинции Алеппо в рамках реализации соглашения, которое предусматривает развертывание сирийской армии в районах контроля курдских радикалов «Демократических сил Сирии» и на их границе для для защиты мирного населения на фоне антитеррористической операции турецкой армии «Источник мира». Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Все больше транспортных средств продолжают въезжать в деревни Манбиджа, сирийские солдаты продолжают устанавливать там свои позиции, они также вошли в некоторые деревни, находящиеся напротив районов, контролируемых вооруженными группировками, которые поддерживает Турция.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Местные жители собрались в деревнях Манбиджа и на обочинах дороги, чтобы приветствовать сирийскую правительственную армию, которая вошла в город. Многие из них держали в руках флаги Сирийской Арабской Республики и выкрикивая лозунги, приветствуя местных военных и российских союзников.

Напомним, что в начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции, которой дали название «Источник мира». Операция стартовала на севере Сирии. Как заявил турецкий глава, Анкара планирует очистить территории вдоль границы с Сирией от любой террористической угрозы, в первую очередь — от вооруженных арабско-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). После этого сирийские войска выдвинулись в северные районы для защиты мирного населения от нападок курдских боевиков.

Ранее сообщалось, что силы сирийской правительственной армии прибыли в город Айн-Исса в северной части провинции Ракка после ухода оттуда курдских формирований «Демократических сил Сирии».