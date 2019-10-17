Верховная рада Украины приняла закон о выплатах сообщившим о коррупции гражданам

Киев, 17 октября. Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому граждане, сообщившие о факте коррупции, получат долю до 10% от конфискованных сумм.

Соответствующее решение было поддержано 252 парламентариями при необходимом минимуме в 226 голосов. Законопроект, внесенный на рассмотрение парламента страны как неотложный, был одним из предвыборных обязательств президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Согласно пояснительной записке к документу, главная цель закона заключается в том, чтобы определить статус обличителей коррупции, то есть установления прав, гарантий и механизмов защиты людей, которые сообщили о коррупционном правонарушении.

Закон предполагает, что такие лица и близкие будут находиться под защитой государства. Сообщения о возможных коррупционных правонарушениях могут передаваться анонимно. Те, кто сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума, могут получить денежное вознаграждение.

Размер вознаграждения будет определен судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления.