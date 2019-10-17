Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Верховная рада Украины приняла закон о выплатах сообщившим о коррупции гражданам

60
0 Оставить комментарий

Верховная рада Украины приняла закон о выплатах сообщившим о коррупции гражданам

Киев, 17 октября. Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому граждане, сообщившие о факте коррупции, получат долю до 10% от конфискованных сумм.

Соответствующее решение было поддержано 252 парламентариями при необходимом минимуме в 226 голосов. Законопроект, внесенный на рассмотрение парламента страны как неотложный, был одним из предвыборных обязательств президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Согласно пояснительной записке к документу, главная цель закона заключается в том, чтобы определить статус обличителей коррупции, то есть установления прав, гарантий и механизмов защиты людей, которые сообщили о коррупционном правонарушении.

Закон предполагает, что такие лица и близкие будут находиться под защитой государства. Сообщения о возможных коррупционных правонарушениях могут передаваться анонимно. Те, кто сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума, могут получить денежное вознаграждение.

Размер вознаграждения будет определен судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления.

«Размер вознаграждения не может превышать 3 тысяч минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления», — отмечается в тексте закона.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров