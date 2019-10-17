Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером Белоруссии

Минск, 17 октября. Россия остается главным стратегическим партнером Белоруссии, а все текущие проблемные вопросы непременно будут улажены. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, которая прошла в Минске.

«Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет», — подчеркнул президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в Западной Европе не проявляют желания сотрудничать с Минском. По его словам, этому препятствует белорусская экономика, передает БЕЛТА.

Ранее на встрече с журналистами Лукашенко сообщил, что может откровенно говорить с президентом России Владимиром Путиным на любые темы. 7 октября белорусский лидер поздравил Путина с днем рождения по телефону, сообщает НСН. В ходе беседы главы государств обсудили развитие белорусско-российских отношений и взаимодействие на площадках интеграционных объединений.

Как подчеркнул Лукашенко, несмотря на развитие интеграционных процессов, Белоруссия не опасается за свой суверенитет. По его словам, независимость страны продолжить укрепляться, чего бы это ни стоило, передает «Царьград». Также белорусский лидер отметил, что в Минске большинство выступает за «добрые и союзнические» отношения с Москвой, пишет «ФедералПресс».