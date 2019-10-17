Чернокожий Исаак Ньютон родился в Подмосковье

Москва, 17 октября. Мальчик по имени Исаак Ньютон родился в семье студентов из Кот-д’Ивуара в подмосковной Балашихе.

Родители маленького Ньютона – Адам и Эма – приехали в Россию из Кот-д’Ивуара, чтобы получить образование. Они говорят на французском языке и немного на русском. Отец ребенка рассказал, что узнал о великом ученом еще в 9 классе в африканской школе. Уже тогда он решил, что назовет своего сына в честь Исаака Ньютона.

«Надеюсь, он будет великий как Исаак Ньютон», — отметил отец малыша в комментарии телеканалу «360».

Родители надеются, что, когда их ребенок вырастет, он будет увлекаться точными науками и однажды сделает великое открытие. По словам Адама и Эмы, они приехали во Россию по зову сердца – им понравился язык. Супруги учатся в Московской международной академии, изучают математику и информатику.

Отец мальчика рассказал, что уже выбрал имя и для второго ребенка — Альберт Эйнштейн. Сейчас Адам и Эма занимаются организационными вопросами, получают вид на жительство и узнают, как отдать ребенка в детский сад.