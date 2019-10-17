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Омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью старшеклассницы в школе Новосибирска

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Омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью старшеклассницы в школе Новосибирска

Новосибирск, 17 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под контроль ход расследования инцидента с гибелью старшеклассницы в одной из школ Новосибирска.

Ранее пресса сообщила об обнаружении тела десятиклассницы в школьном туалете. Следственный комитет возбудил дело по факту смерти подростка. Сейчас органы устанавливают обстоятельства происшествия, изучают условия жизни ребенка, также назначена судебно-медицинская экспертиза.  

Мэр Новосибирская Анатолий Локоть направил в школу спецкомиссию, которая также займется данным делом.

«Безусловно, это происшествие поставлено на контроль аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области», — приводит РИА Новости слова представитель аппарата детского омбудсмена.

Представитель омбудсмена сообщил, что Болтенко, которая находится на больничном, знает о произошедшей трагедии и лично держит ситуацию под контролем.

Отмечается, что будут сделаны все необходимые запросы в соответствующие структуры.

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Источник: РИА Новости
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