Омбудсмен взяла на контроль инцидент с гибелью старшеклассницы в школе Новосибирска

Новосибирск, 17 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под контроль ход расследования инцидента с гибелью старшеклассницы в одной из школ Новосибирска.

Ранее пресса сообщила об обнаружении тела десятиклассницы в школьном туалете. Следственный комитет возбудил дело по факту смерти подростка. Сейчас органы устанавливают обстоятельства происшествия, изучают условия жизни ребенка, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мэр Новосибирская Анатолий Локоть направил в школу спецкомиссию, которая также займется данным делом.

«Безусловно, это происшествие поставлено на контроль аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области», — приводит РИА Новости слова представитель аппарата детского омбудсмена.

Представитель омбудсмена сообщил, что Болтенко, которая находится на больничном, знает о произошедшей трагедии и лично держит ситуацию под контролем.

Отмечается, что будут сделаны все необходимые запросы в соответствующие структуры.