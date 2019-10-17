Вакарчук сравнил работу в Верховной раде с выступлением своей рок-группы

Киев, 17 октября. Депутат Верховной рады, а также вокалист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук признался, что выступать на концерте ему приятнее, чем находиться в парламенте.

«Считаю ли я Верховную раду лучшим местом на земле? Конечно нет. Например, в студии, на концерте или на стадионе мне точно приятнее», — поделился Вакарчук.

При этом в интервью изданию «Украинская правда» музыкант отметил, что «знал, куда он идет», и не жалеет о своем выборе.

Вакарчук, который также является лидером партии «Голос», рассказал о своей фракции и ее принадлежности.

«Мы называем это для себя словом «надпозиция». То есть мы не являемся ни оппозицией, ни коалицией», — объяснил депутат Верховной рады.

Лидер партии отметил, что «Голос» готов поддержать все прогрессивные положительные идеи президента, правительства и монобольшинства.

Напомним, что Верховная рада Украины 29 августа утвердила новый состав кабмина. В парламенте создано пять фракций, крупнейшая из которых (254 депутата) является пропрезидентской партией «Слуга народа». Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» включает в себя 44 народных избранника, фракция «Батькивщина» — 28 депутатов, фракция «Европейская солидарность» — 27 парламентариев, а фракция «Голос» является самой малочисленной — в ее составе 17 депутатов.