Психолог объяснил, как женщинам избежать нездоровых отношений

Москва, 17 октября. Главная задача пикаперов заключается в том, чтобы достичь своей цели в отношениях с женщиной в самые кратчайшие сроки. Об этом рассказал психолог Ярослав Самойлов.

Чаще всего к пикаперам можно отнести тех мужчин, которые были лишены в детстве достаточной меры материнской любви. Для таких людей основной задачей в отношениях с представительницами прекрасного пола является обольщение и соблазнение.

Пикаперы стремятся доказать всему миру, что они могут заполучить любую женщину. При этом такие мужчины не стремятся к серьезным отношениям. Психолог Ярослав Самойлов рассказал, что важно помнить женщине, чтобы избежать ненужных страданий. По его словам, пикаперы хотят как можно быстрее достичь своей цели, а сделать это можно, лишь дав представительницам прекрасного пола эмоции, которые вызываются методом игры на контрастах, формируя модель «приза».

Если женщина встретила чуткого и внимательного мужчину, который с течением временем становится грубым и холодным, то можно с уверенностью сказать, что это пикапер. Сначала он пытается сформировать в глазах женщины образ успешного мужчины, затем, поняв, что женщина почти эмоционально «созрела», пропадает, чтобы одержать «победу».

«Психологи советуют женщинам не тратить время на выявление подобных пикаперов, а заняться повышением своей самооценки, научиться быть классной и уверенной женщиной», — пишет Planet Today.

Ранее сообщалось, что незамужние и не имеющие детей женщины являются самой счастливой категорией людей в обществе. К такому выводу пришел профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан.

Врач-кардиолог Николь Вайнбер из американского медицинского центра Providence Saint John's назвала семь смертельно опасных состояний для женщин. Он обратил особое внимание на то, что такие состояния не имеют острой формы, поэтому женщины часто игнорируют их. Первый признак — это ощущение «ограниченности» во время активной физической нагрузки. Еще одним нехорошим состоянием является чувство одышки во время занятий спортом. Систематический дискомфорт в верхней половине тела может свидетельствовать о проблемах с сердцем.