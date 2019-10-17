Кравчук предложил «дорожную карту» по урегулированию ситуации в Донбассе

Киев, 17 октября. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что «дорогу к миру в Донбассе» может открыть документ, подписанный лидерами четырех стран: РФ, Украины, Франции и ФРГ. Об этом экс-глава украинского государства заявил в интервью изданию «Обозреватель».

По его мнению, именно Москва, Киев, Париж и Берлин «должны составить соответствующую дорожную карту». Кроме того, указал украинский политик, полномочия помощников или советников министров иностранных дел, которым на сегодняшний день поручено составление таких документов, «недостаточны для столь важной миссии».

«Когда мы собрались в Беловежской пуще, существовал СССР. Мы прибыли туда, на повестке дня стоял вопрос: быть или не быть Советскому Союзу, или быть или не быть общему кризису, который мог привести к невероятному конфликту», — напомнил Кравчук.

Он объяснил, что тогда «они сели вшестером и сами написали документ» — без посредничества каких-либо групп. Он выразил уверенность в том, что нельзя перекладывать такую важную функцию на кого-то.

Кравчук обратил внимание на то, что успех в Донбассе обеспечен, «если такой документ будет подписан и доведен до выполнения». При этом он указал, что на реализацию документа понадобится немало времени.

«Потребуется много времени. Но дорога будет открыта», — резюмировал он.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины на заседании в Белоруссии 1 октября согласовала разведение сил в районе населенного пункта Золотое в ЛНР и села Петровское в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться месяц. Впрочем, Киев уже трижды сорвал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев решил проигнорировать сигнал и сорвал разведение.

Помимо этого, в ДНР сообщили, что в районе разведения сил в Донбассе произошла перестрелка между военными 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка специального назначения украинской армии. Украинские морпехи-радикалы отказались выполнять приказ об отводе сил.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев приступил к военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы.