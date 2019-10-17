В Госдуме назвали Зеленского «голым королем» из-за требования ООН закрыть «Миротворец»

Украинский лидер Владимир Зеленский — человек, который до сих пор играет роль президента, но, по сути, не имеет никакой реальной власти. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

ООН требует закрыть «Миротворец»

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине назвала незаконной деятельность украинского сайта «Миротворец». Выступая в украинском парламенте, заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро призвал депутатов инициировать закрытие скандально известного портала.

«Я снова и снова напоминаю один очень известный вам момент — это сайт «Миротворец». Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных, в свою очередь, несет опасность для таких лиц», — заявил Моро.

«Миротворец» позиционирует себя как база данных на людей, которые якобы сотрудничают с Донецкой и Луганской народными республиками. Моро напомнил, что в Мариуполе был убит бывший ополченец Роман Джумаев, чьи данные были опубликованы ресурсом.

«Расследование этого дела было открыто, но никакого прогресса до сих пор нет», — заметил Моро.

Кроме того, представитель ООН обратил внимание украинских парламентариев на ситуацию с нападениями на журналистов.

«К сожалению, контактные данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте, что подвергает их опасности. Так что мы вновь призываем членов парламента инициировать закрытие этого сайта и довести это расследование до завершения», — добавил он.

«Голый король»

Как отметил Виталий Милонов, Владимир Зеленский не может ни с чем справиться на Украине. Он — президент без реальной власти.

«У него нет реальной возможности управлять страной. Зеленский не может справиться с толпой молодчиков, которая бегает по Киеву, по линии соприкосновения в Донбассе. Поэтому думать о том, что Зеленский может урегулировать эту проблему, представляется очень сложным. Кураторы из Европейского союза и Соединенных Штатов это сделают сами. Владимир Зеленский — это абсолютно «голый король», человек, который до сих пор играет роль президента. Но по-настоящему им не является. Он, видимо, не хочет или не может», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат уверен, что самостоятельно Владимир Зеленский не сможет решить проблему с «Миротворцем». При этом Милонов напомнил, что Киев продолжает грубо нарушать Минские соглашения и гражданская война на Украине как шла, так до сих пор и идет.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера», нужна политическая сила, которой у президента Украины Владимира Зеленского нет.