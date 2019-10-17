Жители Сыктывкара проигнорировали прибытие Киркорова в город

Сыктывкар, 17 октября. Жители Сыктывкара проигнорировали прибытие в город поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

По данным местных СМИ, на вокзале артиста ждали всего лишь несколько человек, которые снимали его на телефон. Поэтому после выхода на полупустой перрон Филиппу Бедросовичу ничего не оставалось, кроме как просто сесть в машину и уехать в гостиницу.

В других городах Коми приезд Киркорова вызвал гораздо больший ажиотаж. Так, в Усинске с певцом провел встречу глава города Николай Такаев, а мэр города Печора Наталья Паншина лично встретила артиста и преподнесла ему специально испеченный для него каравай.

Киркоров в долгу не остался и пообещал, что в следующий раз начнет свои гастроли в Коми именно с Печоры. Правда, причиной такого широкого жеста стал, конечно, не каравай, а почти трехчасовая задержка концерта. Дело в том, что фуры с костюмами и оборудованием артиста застряли при переправе из Усинска. Причем это произошло дважды.

В ДТП грузовики с реквизитом Киркорова попадали и по пути из Волгограда в Крым в июле этого года, отмечает НСН. А в мае прошлого года во время гастролей в Нижегородской области злоумышленники вскрыли фуру с нарядами поп-короля и украли восемь костюмов с перьями и стразами. Позже было установлено, что костюмы украли 15-летние школьники.