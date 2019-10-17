Напавший на силовика Губайдулин сбежал из России, несмотря на подписку о невыезде

Москва, 17 октября. Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин, обвиняемый в применении насилия к представителю власти, покинул страну, несмотря на подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков.

«Насколько мне известно, он покинул Россию», — сказал правозащитник в комментарии РИА Новости.

Он добавил, Губайдулин не сообщил ему причины своего поступка и не сказал, куда направляется.

18 сентября суд освободил Губайдулина под подписку о невыезде. Суд вернул дело на доследование в прокуратуру. Позже ему предъявили новое обвинение — по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Выезд из страны, несмотря на подписку о невыезде и предъявленное обвинение, может свидетельствовать, что Губайдуллин понимает свою вину. Кроме того появился риск, что и другие фигуранты дела о массовых беспорядках могут поступить аналогичным образом.

По версии следствия, Губайдулин бросил пустую пластиковую бутылку в сторону сотрудника правоохранительных органов во время незаконного митинга 27 июля. В этот день не допущенные из-за массовых нарушений к выборам в Мосгордуму выдвиженцы из числа представителей так называемой оппозиции и сторонников скандального блогера Алексея Навального организовали несанкционированную акцию.

Как стало известно, организаторы незаконного митинга привлекли для участия в акции провокаторов из разных регионов. Некоторые из них предприняли попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов и были задержаны.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, в центре которого — состоявшиеся минувшим летом митинги на улицах Москвы. Выяснилось, что акции были спланированы заранее для срыва единого дня голосования и дискредитации правоохранительных органов, государственных институтов и избирательной системы России.

Журналисты узнали, что «оппозиционеры» получают для своей антигосударственной деятельности серьезное финансирование из-за рубежа. Также стало известно, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального на тему организации уличных акций и учил последователей блогера оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.