Москва, 17 октября. Новый посол Сербии в Москве Мирослав Лазански выразил надежду на то, что Европейский союз осознает ошибочность введения санкций против России и снимет их.

Ранее глава Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не введет санкции против Москвы вне зависимости от любого давления. Лазански напомнил о словах сербского лидера. Он выразил надежду, что в течение следующих нескольких лет, когда Сербия уже будет в преддверии вступления в Евросоюз, Брюссель осознает свою ошибку введения санкций против РФ, и ограничительные меры будут прекращены.

«Я очень надеюсь, что напряжение между Брюсселем и Москвой все-таки ослабится. Если подумать, то введение санкций не представляет собой никакой политики, это не политика. Это нехватка политики», — подчеркнул посол.

Как пишет РИА Новости, посол Сербии рассказал о давлении Евросоюза по поводу санкций против России.

«Чуть ли не каждое высокопоставленное лицо ЕС, которое прибывает в Сербию с официальным визитом, сообщает нам, что наша политика должна быть согласована с политикой ЕС, в том числе и по вопросу санкций против России», — добавил он.

Отношения России и Запада ухудшились на фоне событий 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.