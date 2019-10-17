Более тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

Дамаск, 17 октября. Более тысячи беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику (САР) из Ливана и Иордании за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Уточняется, что из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» в Сирию вернулись 453 человека: 136 женщин и 231 ребенок. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» в САР вернулись 647 беженцев: 194 женщины и 330 детей.

В Минобороны РФ уточнили, что всего с 18 июля 2018 года из иностранных государств в Сирию вернулись около 440 тысяч человек. В основном беженцы прибывают из Иордании и Ливана. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 3 октября 2019 года, сейчас в 45 странах находятся более 6,6 миллиона официально зарегистрированных сирийских беженцев, причем почти 3,4 миллиона из них — дети.

Больше всего беженцев из САР сейчас проживают в Турции — здесь их более 3,6 миллиона. На данный момент о желании вернуться домой заявили свыше 1,7 миллиона сирийцев, находящихся в десяти государствах. Сирийское правительство предпринимает различные шаги, чтобы повысить эффективность процесса возвращения беженцев на родину. Сейчас в 413 населенных пунктах САР развернуты центры приема и размещения беженцев, рассчитанные на 1,5 миллиона мест.

Также в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки была проведена одна гуманитарная акция в провинции Идлиб. Нуждающимся сирийцам выдали 500 продовольственных наборов.