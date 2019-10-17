МИД РФ направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

Москва, 17 октября. Москва направит ноту протеста Вашингтону из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда Ненокса — Северодвинск, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Сегодня должны быть отправлены ноты», — сообщил Иванов журналистам.

Замглавы МИД РФ отметил, что американские дипломаты согласовали поездку в Архангельск, однако каким-то образом оказались около Северодвинска. По словам Иванова, будет проведено разбирательство для выяснения причин инцидента. Иванов добавил, что сотрудники посольства США воспользовались дипломатическим иммунитетом.

Накануне стало известно, что 14 октября военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе были сняты с поезда Ненокса — Северодвинск за нарушение режима пребывания на территории РФ. Они не смогли подтвердить свое право находиться в центре российского атомного кораблестроения, который отнесен к городам с регламентированным посещением для иностранцев. В отношении американцев составили административный протокол и посадили на поезд в Москву. Им грозит наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы РФ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил в комментарии Федеральному агентству новостей, что сотрудники американского посольства легко отделались, потому что в советские времена откровенный промышленный шпионаж в оборонной отрасли мог бы стоить им жизней.

Отметим, что сотрудников американского посольства в Москве уже уличали во вмешательстве во внутренние дела РФ. Федеральному агентству новостей удалось выяснить, что в разгар массовых беспорядков в Москве офис так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» посещал глава Бюро региональной безопасности (RSO) посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон. В Госдуме проверяют, является ли он агентом ЦРУ и с какой целью он контактировал с организацией, включенной Минюстом в реестр иноагентов.