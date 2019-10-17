Криминалисты СК РФ рассказали о тайнах обнаружения улик при расследовании уголовных дел

Москва, 17 октября. Следственный комитет Российской Федерации продолжает серию передач «Чудеса криминалистики», в которых эксперты рассказывают о тайнах обнаружения улик и доказательств при расследовании уголовных дел. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

Отмечается, что криминалисты на сегодняшний день имеют специальную новейшую технику, которая помогает раскрыть самые сложные преступления, в том числе прошлых лет, а также найти человеческие останки.

В очередном выпуске программы специалисты расскажут, что значат для сотрудников Главного управления криминалистики ведомства слова «докопаться до истины» в прямом смысле.