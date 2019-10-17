Спикер Госдумы назвал несанкционированные митинги в Москве провокацией США

Москва, 17 октября. США пытались дестабилизировать ситуацию в России. Такое мнение озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

«Недружественные действия (США. – Прим. ФАН) не ограничились лишь вопросами, связанными с экономикой, связанными с санкциями. Попытка вмешательства во внутренние дела, создать нестабильную ситуацию внутри нашего государства, в том числе через вмешательство и попытку провоцировать проведение несанкционированных массовых акций... Это все методы хорошо вам знакомые», – заявил Володин.

Он отметил, что речь идет и о ситуациях, «когда на сайте посольства указываются маршруты несанкционированных акций, когда государственными СМИ Германии призывают на эти акции граждан нашей страны».

«Цель тех, кто сегодня пытается расшатать ситуацию в наших странах, тех, кто вводит санкции, — разрушить нашу государственность, разрушить наши страны», — подытожил Володин.

В июле 2019 года в Москве состоялся ряд незаконных митингов, организованных не допущенными до выборов в Мосгордуму соратниками скандального блогера Алексея Навального. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Во главе несанкционированных собраний были замечены: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и другие так называемые «независимые кандидаты».

Примечательно, что во время беспорядков в Москве был замечен агент спецслужб США Стивен Секстон, ранее попавшийся на сотрудничестве с российской оппозицией в Москве. Иностранный лазутчик посетил «Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), в то время как Алексей Навальный отбывал 30 суток в СИЗО.

Источники Федерального агентства новостей заметили в офисе ФБК Секстона и предположили, что агент прибыл с целью навести порядок в разваливающемся без руководителей фонде.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ включил «Фонд борьбы с коррупцией» в список иностранных агентов. Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на счета фонда в связи с уголовным делом об отмывании организацией Навального миллиарда рублей. Согласно данным следствия, сотрудники фонда с 2016 по 2018 год нелегально получали средства в иностранной валюте, после чего через банкоматы вносили их на счета столичных банков и переводили финансы на счета ФБК. В настоящее время СК проводит обыски в 30 регионах России по делу об отмывании денег фондом.