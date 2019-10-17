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Сербский посол назвал «Турецкий поток» главным фокусом Белграда

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Сербский посол назвал «Турецкий поток» главным фокусом Белграда

Москва, 17 октября. Белград нуждается в газе из «Турецкого потока» из-за неопределенности с будущим транзита голубого топлива через Украину, заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански.

Сербский посол отметил, что промышленность в республике работает в основном на российском газе.

«Газопроводы, проходящие через Украину, – этот вопрос пока не определен. Именно поэтому мы вынуждены рассчитывать на газопроводы, проходящие через Турцию и Болгарию, то есть «Турецкий поток». Это наш главный фокус», — подчеркнул Лазански в беседе с РИА Новости.

Впрочем, по мнению дипломата, Москва все же продлит свое соглашение с Киевом по транзиту газа на следующий год.

Россия, Украина и Еврокомиссия в связи с тем, что соглашение по транзиту голубого топлива истекает в этом году, проводят трехсторонние переговоры. Очередной раунд переговоров состоялся в середине сентября в Брюсселе, следующий раунд запланирован на 28 октября.

Проект газопровода «Турецкий поток» предусматривает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая ветка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для поставок голубого топлива в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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Источник: РИА Новости
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