Володин рассказал о ложной оппозиции в России и Венесуэле, действующей в интересах США

Москва, 17 октября. В России и Венесуэле есть ложная оппозиция, действующая в интересах США. Такое мнение озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Можно иметь иную точку зрения, другие политические воззрения, при этом быть патриотом своей страны. А те, кто бегает по посольствам, те, кто финансируется из-за рубежа, и пытаются себя представить как оппозиционеры — никакого отношения к оппозиции не имеют. Это агенты влияния других государств, и они выполняют отнюдь не добрую миссию», — заявил Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, такие люди «берут на себя большой грех разрушения наших стран (путем — прим.ФАН) провоцирования беспорядков в интересах других государств».

«И делают это они отнюдь не бескорыстно. На их зарубежные счета те же Соединенные Штаты Америки перечисляют денежные средства, их поддерживают, пытаются продвинуть, назначая главными оппозиционерами, поддерживать через СМИ, интернет-технологии», — добавил Володин.

При этом он отметил, что сами граждане понимают, кто действует в их интересах, а кто — в интересах других стран.