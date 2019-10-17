Пилоты сирийской армии празднуют 73-ю годовщину Дня ВВС и ПВО

Дамаск, 17 октября. Пилоты Сирийской арабской армии (САА), празднующие 73-ю годовщину Дня ВВС и ПВО, вспоминают о мужестве своих предшественников и их героизме, которые были проявлены в ходе Войны Судного дня с Израилем. Благодаря жертвам сирийских солдат Дамаску удалось одержать множество побед, эти бессмертные дни в истории подтверждают решимость сирийцев защищать свою родину, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

ВВС и ПВО сыграли важную роль в победах сирийской армии в войне за освобождение своей родины. Сирийские аэродромы и авиабазы ​​были первыми объектами, на которые напали террористические группировки.

Несмотря на многочисленные атаки боевиков, военно-воздушные силы не утратили способность наносить удары по позициям террористических организаций и их опорным пунктам, все это время они оказывали воздушную поддержку наземным силам во время боевых действий.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году, ВВС и ПВО САР принимали в нем активное участие. 30 сентября 2015 года по договоренности с президентом Башаром Асадом военную операцию в Сирии начали Воздушно-космические силы Российской Федерации, которые тесно сотрудничали с сирийскими правительственными войсками.

С 2016 года сирийские войска и их союзники успешно освобождают территорию страны, оккупированную незаконными вооруженными группировками. Так, армии Дамаска удалось добиться значительного успеха в битве за Алеппо. Кроме того, 2016 год был ознаменован освобождением древнего города Пальмиры, который долгое время был одним из главных оплотов террористов.

В 2017 году сирийской армии удалось разгромить запрещенную в России группировку «Исламское государство»1, которая еще в 2015 году контролировала большую часть территории Сирии. По состоянию на середину 2018 года сирийским войскам удалось освободить большую часть страны, в том числе провинцию Дамаск, Даръа, Хомс, Хама, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра.

1 Организация запрещена на территории РФ.