В Минске рассказали о работе над соглашением по взаимному признанию виз с Россией

Минск, 17 октября. Проект соглашения Минска и Москвы о взаимном признании виз готов, и его подписание не связано с вопросами интеграции — Белоруссия анализирует положения документа. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Он отметил, что белорусская сторона будет обсуждать положения соглашения с российскими коллегами.

«С интеграцией этот вопрос не связан. Этот вопрос находится в нашей повестке дня, и мы анализируем положения этого соглашения», — цитирует слова Макея Sputnik Беларусь.

По его словам, документ уже готов, однако Минск хотел бы изучить его более внимательно. Министр рассказал, что в проекте соглашения сохранена возможность контроля граждан третьих стран на границе России и Белоруссии. По словам Макея, белорусскую сторону это «не совсем устраивает», в связи с чем Минск продолжает работать над документом.

Соглашение двух стран о взаимном признании виз предусматривает возможность для иностранных граждан, имеющих белорусскую визу, посещать Россию и пребывать там до окончания срока действия визы. Аналогичные правила касаются и иностранцев, имеющих российскую визу.

Помимо прочего, соглашение предусматривает интеграцию информационных ресурсов РФ и Белоруссии, что позволит Москве и Минску обмениваться сведениями о пересечении границы, разрешениях на постоянное или временное проживание.

В июле 2019 года посол Белоруссии в России Владимир Семашко выразил уверенность, что Москва и Минск до конца года подпишут соглашение о взаимном признании виз. Как передает «Газета.Ru», ранее весной глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия завершают переговоры по взаимному признанию виз.