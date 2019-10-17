Израильская полиция предотвратила теракт с паломниками в Наблусе

Тель-Авив, 17 октября. Более 1,3 тысячи ортодоксальных еврейских паломников приняли участие в массовой молитве у гробницы патриарха Иосифа в Наблусе (Шхеме) на Западном берегу реки Иордан. Израильская полиция обезвредила взрывное устройство, заложенное по пути следования колонны, об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Колонну паломников к гробнице Иосифа в Наблусе сопровождали бойцы ЦАХАЛ, пограничная полиция, израильская полиция и силы гражданской администрации.

«При входе в город самодельное взрывное устройство было обнаружено и нейтрализовано», — сообщили в пресс-службе.

На посещение гробницы Иосифа на Западном берегу реки Иордан требуется особое разрешение армейского командования. Безопасность верующих обеспечивают правоохранители. Гробница Иосифа не раз становилась местом столкновения палестинцев и израильтян.