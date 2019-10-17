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Избитый матерью внебрачный сын Цискаридзе надеется на помощь звездного отца

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Избитый матерью внебрачный сын Цискаридзе надеется на помощь звездного отца

Москва, 17 октября. Студент МГУ Тимур Акперов Заур Оглы заявил, что является сыном известного солиста балета Большого театра Николая Цискаридзе. Когда он попытался поговорить об этом с матерью, по словам юноши, она его избила.

19-летний студент актерского факультета из Азербайджана остался без дома после того, как задал вопрос матери о Николае Цискаридзе. По его словам, мать выгнала его, предварительно избив. Кроме того, у молодого человека начались финансовые проблемы — ранее за его учебу платили родственники, теперь же встал вопрос о его возможном отчислении.

Тимур в свою очередь надеется на помощь звездного отца. Он убежден, что как только они встретятся с Цискаридзе, артист признает в нем родную кровь и решит накопившиеся проблемы.

Избитый матерью внебрачный сын Цискаридзе надеется на помощь звездного отца

Студент любит выкладывать на своей странице Instagram коллажи из личных фотографий и снимков Цискаридзе, указывая на их сходство.

«Папа! Почему ты меня бросил?? Ведь, совсем недавно я узнал, что ты мой родной отец! Что тебя подтолкнуло на это? — вопрошает под одной из фотографий юноша.

Тем не менее, Тимур говорит, что он не держит зла на звездного отца и любит его. Однако в последние дни молодой человек начал писать посты, что «его скоро не будет» и «пока я живой, радуйтесь все».

Пользователи Сети пишут в комментариях Тимуру, что он самозванец и лишь хочет стать знаменитым за счет известного танцора Большого театра, пишет «Культуромания».

«Он просто бредит славой и старается хоть как-то приблизиться к успеху. Ему не остается ничего, кроме как рассказать всем, что он его сын. Но это вовсе не так», — сообщила экстрасенс Наталья Копнева в интервью WomanHit.ru.

Также медиум рассказала, что история с «воссоединением семьи» не будет иметь продолжения и через некоторое время сойдет на нет, отмечают «Дни.ру». Отметим, что сам Николай Цискаридзе никак не комментирует ситуация с «внебрачным сыном».

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