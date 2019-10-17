Курды отказались передать Анкаре или Дамаску задержанных в Сирии боевиков ИГ

Дамаск, 17 октября. Курдские террористы отказались выдать задержанных боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 властям Сирии или Турции.

«Задержанные боевики ИГ1 и члены их семей находятся у нас. Мы их поймали, мы и определим их судьбу», — заявил командующий «Сирийскими демократическими силами» Мазлюм Абди.

По его словам, это решение не изменится, даже если турецкая армия или военные САА займут территории, которые находились под контролем СДС.

Отметим, что курдские террористы заняли восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с игиловцами, но самом деле они никогда не воевали с исламистами, а наоборот, включали их в свои ряды. При этом поддержку СДС активно оказывали США (это, однако, не мешало Вашингтону заявлять, что американские военные находятся в САР для противодействия ИГ).

Территории, на которые вторглись курдские террористы, исторически заселяют сунниты. Формирования СДС начали притеснять местное население: мужчин насильно заставляли воевать на своей стороне. Те, кто не мог откупиться и пытался бежать, ловили и кидали в тюрьмы. Детей они заставляли учить курдский язык, закрывали местные школы. Более того, боевики (опять же якобы для истребления игиловцев) проводили так называемые чистки, убивая ни в чем не повинных суннитов.

9 октября президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции «Источник мира», главной целью которой является ликвидация курдских террористов и членов ИГ на северо-востоке Сирии. После этого Анкара намерена создать вдоль границы буферную зону, куда переместят почти миллион сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Операция «Источник мира» вызвала недовольство западных стран. Прозвучали даже призывы ввести санкции против Турции, однако власти республики заявили, что их это не остановит и они доведут свои цели в Сирии до конца.

Сегодня министерство обороны Турции сообщило, что с начала военной операции на севере САР было нейтрализовано 673 курдских террориста.

Отметим, что США быстро отвернулись от своих союзников и, заявив, что не подписывались воевать с Анкарой, быстро вывели своих военных из Манбиджа. Сейчас город патрулирует российская военная полиция. В СДС действия американцев восприняли как предательство.

1 Организация запрещена на территории РФ.